Homem de 33 anos é assassinado a tiros em rua após sair de bar no bairro Aeroporto, em Epitaciolândia

Homem de 33 anos é assassinado a tiros em rua no interior do Acre — Foto: Alexandre Lima

Junior dos Santos Silva, de 33 anos, foi assassinado a tiros na noite dessa quarta-feira (26) na Rua Raimundo Carneiro de Lima, bairro Aeroporto, em Epitaciolândia, no interior do Acre. Ele tinha acabado de sair de um bar quando foi abordado por dois homens armados.

Moradores da região informaram à Polícia Miliar que ouviram vários disparos de arma de fogo e, em seguida, encontraram o homem caído no meio da rua já sem vida. Ao lado do corpo, foram achadas capsulas deflagradas de calibre 380.

O local do crime foi isolado pelos militares para o trabalho da perícia técnica e o corpo da vítima foi levado ao Instituto Medico Legal (IML) de Rio Branco para os devidos procedimentos.

Ainda segundo a PM-AC, a vítima foi alvejada por três disparos de arma de fogo, sendo dois tiros na região do abdômen e um no tórax. Nenhum suspeito foi preso até esta quinta-feira (27) e o caso passa a ser investigado pela Polícia Civil da cidade. Com informações do G1 Acre.