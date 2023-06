Homem com mandado de prisão é preso pela Polícia Militar ao passar em barreira de trânsito sem capacete

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar do Acre (PMAC) prenderam um homem com mandado de prisão em seu desfavor. A prisão ocorreu no bairro Vila Acre, em Rio Branco.

A guarnição realizava a Operação “Tático Rodoviário – Rodovia Segura” quando se deparou com o indivíduo que circulava sem capacete na garupa de uma motocicleta. Ele foi parado e, após feita a consulta ao sistema, verificou-se o mandado em seu nome.

Entre os crimes constantes em seu nome estão roubo e ameaça. A equipe solicitou o apoio de outra guarnição, que encaminhou o homem para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os trâmites cabíveis.