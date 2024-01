Grupo responsável por furto de gado em 2018 na zona rural do município de Epitaciolândia é condenado

A noite desta quinta-feira, 17, foi movimentada na região do Segundo Distrito da capital acreana. Em ocorrências distintas, os militares do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prenderam cinco criminosos, recuperaram um veículo roubado e celulares, e apreenderam cinco armas de fogo, um simulacro e dois artefatos explosivos de fabricação artesanal.

A primeira ocorrência foi no bairro Cidade Nova, por volta das 22h. A guarnição patrulhava pela Via Chico Mende quando recebeu a denúncia de que um veículo havia sido roubado nas proximidades, por quatro homens armados, que se evadiram em direção à Corrente. Os militares montaram uma barreira na rotatória do posto Amapá, e seguiram os suspeitos quando passaram em alta velocidade, conseguindo abordá-los na entrada da Transacreana.

O motorista do carro em fuga, que tinha dois ocupantes, tentou uma manobra perigosa, quando perdeu o controle do veículo e se chocou com um canteiro e placas de sinalização da via. Os militares, que já haviam visualizado uma arma na mão do passageiro, encontraram com os fugitivos uma arma de fogo de fabricação caseira de calibre .36, municiada, e um simulacro de pistola, além de cinco celulares e dois relógios.

A segunda ocorrência já foi na madrugada desta quinta-feira, 18, no bairro Taquari. Outra equipe policial recebeu informações de populares, que haviam visto três indivíduos armados saindo de uma área de mata e entrando nos fundos de uma borracharia, em uma região disputada por duas organizações criminosas.

Com apoio de outras guarnições, os militares realizaram um cerco no imóvel, e ao entrar no local, prenderam dois homens e um menor, que portavam quatro armas de fogo: duas de fabricação artesanal e duas pistolas. Além de munições, os criminosos tinham ainda dois artefatos explosivos de fabricação caseira, comumente usados no confronto entre facções.

Ambas as ocorrências foram encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla) para as providências cabíveis.