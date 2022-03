Grupo GIRO da Polícia Militar recupera motocicleta roubada em bairro de Rio Branco

PMAC – Policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) recuperaram nos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, na fronteira com a Bolívia, cinco veículos roubados ao longo do feriado de Carnaval. Foram quatro motos e uma caminhonete apreendidas em operações, abordagens de rotina e denúncias realizadas ao COPOM.

A primeira motocicleta foi apreendida ainda durante a madrugada do sábado, 26. Uma guarnição recuperou o veículo em Brasiléia, abandonado em frente ao antigo Hospital Raimundo Chaar, motivo que levou os populares a denunciarem ao COPOM.

Também em Brasiléia, na manhã de terça-feira, 1°, os policiais recuperaram outra moto, após o motorista ter efetuado um roubo de celulares de um casal e se dirigido a um ramal da região. Populares reconheceram o homem, e, quando a polícia o encontrou, constatou-se que a moto que ele dirigia também havia sido furtada.

Na noite do mesmo dia, uma caminhonete foi recuperada no mesmo município, com apoio da Polícia Nacional Boliviana, após roubo com violência, em que as vítimas foram mantidas em cárcere privado por três criminosos. Em Epitaciolândia, ainda no dia 1º, a PM recuperou outra moto após abordagem de rotina de uma das guarnições.

Já no dia 2, no último dia do feriado, uma guarnição apreendeu outra motocicleta em Brasiléia, após o criminoso fugir da guarnição e abandonar o veículo em via pública. Todos os bens foram entregues nas delegacias locais para serem restituídos aos proprietários.

