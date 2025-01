Governo estende ação da Força Nacional de Segurança Pública no Amazonas por mais 90 dias

Equipes continuam em ação no Amazonas

Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 20 de janeiro, a Portaria MJSP Nº 858/2025 , que autoriza a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública, por 90 dias, em apoio ao estado do Amazonas.

O texto assinado pelo ministro Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) prevê a sequência nas ações de combate ao crime organizado, ao narcotráfico e aos crimes ambientais na calha do Rio Negro e Solimões, em especial nos municípios de Barcelos e Coari. A operação terá apoio logístico do governo local, a quem compete oferecer parte da infraestrutura necessária ao trabalho da Força Nacional de Segurança Pública.

A prorrogação abrange o período de 19 de janeiro (último domingo) até 18 de abril de 2025. O contingente a ser utilizado obedece ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A Força Nacional atua em atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e proteção de pessoas e patrimônio.