RIO BRANCO
Polícia

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais

30 de outubro de 2025

Polícia

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria

O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Acre, em conjunto com o Núcleo Especial de Investigações Criminais da Polícia Civil, deflagrou na manhã desta quinta-feira, 30 de outubro, a Operação Centúria. A ação ocorre de forma simultânea nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, região que concentra alguns dos principais pontos de atuação de facções criminosas no Vale do Juruá.

De acordo com o Ministério Público, estão sendo cumpridos 15 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. Até o momento, cinco pessoas já foram presas em flagrante por tráfico de drogas, resultado direto das diligências realizadas ao longo da manhã.

A Operação Centúria tem como finalidade desarticular um grupo criminoso estruturado, com forte presença e comando na região. As investigações, iniciadas em 2024, revelaram a atuação coordenada dos integrantes da organização, que mantinham atividades voltadas ao tráfico de drogas e à expansão territorial do grupo.

As equipes destacam que o trabalho envolve meses de levantamento de informações, monitoramentos e análise de vínculos entre os suspeitos. A operação também reforça a presença das forças de segurança no Juruá, região que tem sido alvo de disputas entre facções e registrou crescimento de crimes relacionados ao tráfico nos últimos anos.

A ação segue em andamento, e novos desdobramentos poderão ocorrer conforme o avanço das diligências. O Ministério Público e a Polícia Civil afirmam que continuarão atuando de forma conjunta para enfraquecer organizações criminosas e garantir mais segurança à população do interior do estado.

Polícia

Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul

5 dias atrás

26 de outubro de 2025

Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil

Uma noite de violência chocou os moradores de Cruzeiro do Sul, no Acre. Maria Luceleide de Oliveira, de 57 anos, foi morta a facadas pelo próprio companheiro, Luiz Henrique da Silva, de 44 anos. O crime aconteceu dentro da casa onde o casal morava, no bairro Remanso. A filha da vítima, uma adolescente, também foi atacada ao tentar salvar a mãe. Luiz Henrique foi preso em flagrante durante a madrugada de sábado (25), após buscas intensas realizadas pela Polícia Militar na região. Este é o 11º feminicídio registrado no estado somente em 2025.

Segundo informações da polícia, a discussão entre o casal começou na varanda e se intensificou quando Maria Luceleide entrou no quarto. O suspeito a seguiu e a atacou com um “mata-leão”, tentando asfixiá-la. Em seguida, ele pegou uma faca e desferiu vários golpes contra a mulher, alegando que o motivo da briga seria um pedido de dinheiro. A violência foi presenciada pela filha da vítima, que tentou intervir e acabou sendo esfaqueada.

A adolescente foi socorrida com ferimentos graves e levada para o Hospital Geral de Cruzeiro do Sul, onde permanece internada. Maria Luceleide morreu ainda no local, antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O crime ocorreu em uma área isolada, o que dificultou o atendimento imediato.

Após cometer o assassinato, Luiz Henrique fugiu para uma região de mata próxima, mas foi encontrado horas depois por equipes da ROTAM e da Rádio Patrulha, que realizaram um cerco tático. Ele ainda tentou se esconder entre a vegetação, mas foi capturado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde confessou o crime. A faca utilizada não foi localizada.

As autoridades reforçam a importância de denunciar casos de violência doméstica e familiar. No Acre, a Polícia Militar pode ser acionada pelo número 190, e o Samu, pelo 192. A Secretaria de Estado da Mulher atende pelo telefone (68) 99930-0420, e o Disque 100 e o WhatsApp do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (61) 99656-5008 funcionam gratuitamente e de forma anônima em todo o país.

