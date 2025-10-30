Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria

O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Acre, em conjunto com o Núcleo Especial de Investigações Criminais da Polícia Civil, deflagrou na manhã desta quinta-feira, 30 de outubro, a Operação Centúria. A ação ocorre de forma simultânea nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, região que concentra alguns dos principais pontos de atuação de facções criminosas no Vale do Juruá.

De acordo com o Ministério Público, estão sendo cumpridos 15 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. Até o momento, cinco pessoas já foram presas em flagrante por tráfico de drogas, resultado direto das diligências realizadas ao longo da manhã.

A Operação Centúria tem como finalidade desarticular um grupo criminoso estruturado, com forte presença e comando na região. As investigações, iniciadas em 2024, revelaram a atuação coordenada dos integrantes da organização, que mantinham atividades voltadas ao tráfico de drogas e à expansão territorial do grupo.

As equipes destacam que o trabalho envolve meses de levantamento de informações, monitoramentos e análise de vínculos entre os suspeitos. A operação também reforça a presença das forças de segurança no Juruá, região que tem sido alvo de disputas entre facções e registrou crescimento de crimes relacionados ao tráfico nos últimos anos.

A ação segue em andamento, e novos desdobramentos poderão ocorrer conforme o avanço das diligências. O Ministério Público e a Polícia Civil afirmam que continuarão atuando de forma conjunta para enfraquecer organizações criminosas e garantir mais segurança à população do interior do estado.