Polícia
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais
Polícia
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria
O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Acre, em conjunto com o Núcleo Especial de Investigações Criminais da Polícia Civil, deflagrou na manhã desta quinta-feira, 30 de outubro, a Operação Centúria. A ação ocorre de forma simultânea nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, região que concentra alguns dos principais pontos de atuação de facções criminosas no Vale do Juruá.
De acordo com o Ministério Público, estão sendo cumpridos 15 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. Até o momento, cinco pessoas já foram presas em flagrante por tráfico de drogas, resultado direto das diligências realizadas ao longo da manhã.
A Operação Centúria tem como finalidade desarticular um grupo criminoso estruturado, com forte presença e comando na região. As investigações, iniciadas em 2024, revelaram a atuação coordenada dos integrantes da organização, que mantinham atividades voltadas ao tráfico de drogas e à expansão territorial do grupo.
As equipes destacam que o trabalho envolve meses de levantamento de informações, monitoramentos e análise de vínculos entre os suspeitos. A operação também reforça a presença das forças de segurança no Juruá, região que tem sido alvo de disputas entre facções e registrou crescimento de crimes relacionados ao tráfico nos últimos anos.
A ação segue em andamento, e novos desdobramentos poderão ocorrer conforme o avanço das diligências. O Ministério Público e a Polícia Civil afirmam que continuarão atuando de forma conjunta para enfraquecer organizações criminosas e garantir mais segurança à população do interior do estado.
Polícia
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil
Uma noite de violência chocou os moradores de Cruzeiro do Sul, no Acre. Maria Luceleide de Oliveira, de 57 anos, foi morta a facadas pelo próprio companheiro, Luiz Henrique da Silva, de 44 anos. O crime aconteceu dentro da casa onde o casal morava, no bairro Remanso. A filha da vítima, uma adolescente, também foi atacada ao tentar salvar a mãe. Luiz Henrique foi preso em flagrante durante a madrugada de sábado (25), após buscas intensas realizadas pela Polícia Militar na região. Este é o 11º feminicídio registrado no estado somente em 2025.
Segundo informações da polícia, a discussão entre o casal começou na varanda e se intensificou quando Maria Luceleide entrou no quarto. O suspeito a seguiu e a atacou com um “mata-leão”, tentando asfixiá-la. Em seguida, ele pegou uma faca e desferiu vários golpes contra a mulher, alegando que o motivo da briga seria um pedido de dinheiro. A violência foi presenciada pela filha da vítima, que tentou intervir e acabou sendo esfaqueada.
A adolescente foi socorrida com ferimentos graves e levada para o Hospital Geral de Cruzeiro do Sul, onde permanece internada. Maria Luceleide morreu ainda no local, antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O crime ocorreu em uma área isolada, o que dificultou o atendimento imediato.
Após cometer o assassinato, Luiz Henrique fugiu para uma região de mata próxima, mas foi encontrado horas depois por equipes da ROTAM e da Rádio Patrulha, que realizaram um cerco tático. Ele ainda tentou se esconder entre a vegetação, mas foi capturado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde confessou o crime. A faca utilizada não foi localizada.
As autoridades reforçam a importância de denunciar casos de violência doméstica e familiar. No Acre, a Polícia Militar pode ser acionada pelo número 190, e o Samu, pelo 192. A Secretaria de Estado da Mulher atende pelo telefone (68) 99930-0420, e o Disque 100 e o WhatsApp do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (61) 99656-5008 funcionam gratuitamente e de forma anônima em todo o país.
Sebrae leva grupo de empresários do Acre a um dos maiores eventos de mineração da América Latina
Prefeito Sérgio Lopes busca novas emendas para Epitaciolândia em agenda parlamentares em Brasília
Emenda Parlamentar da ex-deputada Mara Rocha Leva Internet a Mais de 50 Comunidades Rurais e Impulsiona Desenvolvimento no Acre
Projeto “Pé na Estrada” leva apresentações da Junina Pega-Pega a escolas de Bujari e Rio Branco
Cruzeiro do Sul participa do Seminário para Elaboração do Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Juruá
POLÍTICA
Emenda Parlamentar da ex-deputada Mara Rocha Leva Internet a Mais de 50 Comunidades Rurais e Impulsiona Desenvolvimento no Acre
O Acre segue avançando na inclusão digital graças a uma importante ação do mandato da ex-deputada federal Mara Rocha. Por...
Moradores do Residencial Açaí, em Bujari, denunciam transbordamento de fossa coletiva e cobram solução do prefeito Padeiro
Moradores do Residencial Açaí, no município de Bujari, gravaram um vídeo denunciando o transbordamento da fossa coletiva que atende a...
Sob liderança do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, Acre dá início à agenda nacional do Exporta Mais Brasil – Cafés Especiais
Agenda internacional começa em Rio Branco com degustações, visitas técnicas e conexão entre produtores locais e compradores estrangeiros. O Acre...
POLÍCIA
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível
Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
EDUCAÇÃO
Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de...
Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes Incentiva Imaginação Infantil com o Projeto “Conto de Fadas
Creche Municipal Ranalaires desenvolve Projeto Conto de Fadas (Assessoria) – A Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes desenvolve o Projeto...
IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia
Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil
A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul
No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política6 dias atrás
Parceria entre Perpétua Almeida e Instituto Federal do Acre leva formação inédita em piscicultura à Terra Indígena no estado
-
Geral6 dias atrás
Rio Branco Airport registra crescimento de 16% no número de passageiros no 3º trimestre de 2025
-
Geral6 dias atrás
Tribunal de Contas do Acre lança sistema Geobras para monitorar obras públicas e serviços de engenharia
-
Política6 dias atrás
Moradores denunciam descaso do prefeito Padeiro e cobram solução para o abandono do Ramal Linha, localizado no km 52 da BR-364, em Bujari