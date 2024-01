Forças de Segurança apreendem 112kg de drogas e uma pistola no município de Mâncio Lima

Policiais militares da Companhia de Policiamento Especializado do 6° Batalhão, da Polícia Militar do Acre (PMAC), em ação conjunta com as polícias Civil (PC), Federal (PF) e Penal (PP) denominada Operação Protetor, apreenderam 112 quilos de cocaína e uma arma de fogo em Mâncio Lima.

Após o levantamento investigativo das Polícias Judiciárias sobre ações de narcotraficantes na região rural do município, os agentes das forças de segurança localizaram um ponto de apoio.

No momento em que os agentes da segurança se deslocavam, os suspeitos perceberam a aproximação e empreenderam fuga para uma área de floresta.

Com a união das forças, foi possível realizar o cerco ao local e apreender 112kg de substância entorpecente e uma pistola Glock 9mm, que estavam dentro de sacos, que foram deixados para trás em razão da presença policial.

O material ilícito apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal, em Cruzeiro do Sul, para continuidade dos atos investigativos. Estima-se que a operação policial integrada tenha resultado em um prejuízo de cerca de R$1.692.000,00 para o crime organizado.