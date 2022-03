Foragido é preso pela Polícia Militar ao tentar fugir para outro Estado com documento falso

PMAC – A Polícia Militar do Acre (PMAC) visando a preservação da vida e manutenção da ordem, estará realizando entre os dias 24 de março a 7 de abril, a Operação “Duas dobras”. As ações serão desencadeadas em todo o Estado, com ênfase nos municípios de Sena Madureira, Epitaciolândia e Brasileia, onde um reforço no policiamento será realizado por unidades especializadas da capital.

A operação tem por objetivo a preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio ao coibir atos contrários a legislação penal, garantindo a tranquilidade à população acreana. O efetivo policial será direcionado por meio da operação para coibir homicídios, roubos, tráfico e ações delituosas nas regiões de maior vulnerabilidade desses locais.

Diariamente, equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) estarão empenhadas, juntamente com o efetivo das unidades operacionais locais, no intuito de resguardar a segurança pública.

As primeiras ações ocorreram no ramal Toco Preto, em Sena Madureira, e devem se estender a outros locais na região.

Significado

“Duas Dobras” faz referência ao cordão de duas dobras, que é mais difícil de ser quebrado ou rompido. Ainda assim, pode ser rompido com força e inteligência.

Tem ainda esse significado por representar a união entre as forças de segurança para a manutenção da paz social. Assim acontece com as ações conjuntas, força e inteligência caminham juntas.

