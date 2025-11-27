Foragido da Justiça do Acre é capturado em área rural de Roraima após duas décadas de crime contra enteada

Suspeito de violência sexual contra enteada é encontrado após 20 anos de fuga – Foto: Polícia Civil/ Divulgação

Um homem de 47 anos, procurado pela Justiça do Acre por estuprar a enteada de 9 anos há quase 20 anos, foi finalmente localizado e preso pela Polícia Civil de Roraima no município de Cantá. O acusado, que tinha o nome incluído na difusão vermelha da Interpol, vivia de forma discreta na vicinal 14 do assentamento Caferan, tentando evitar qualquer movimentação que chamasse atenção das autoridades.

De acordo com a investigação, o crime ocorreu em março de 2005, no bairro Calafate, em Rio Branco. Na época, o suspeito se aproveitou da relação familiar e da confiança da criança para cometer os abusos, chegando ainda a ameaçar a mãe da vítima com uma faca após a denúncia ser feita. A situação deixou a família sob constante medo, o que levou à adoção de medidas emergenciais de proteção.

Após fugir da capital acreana logo depois da denúncia, o homem desapareceu completamente. Em 2008, a Justiça do Acre decretou sua prisão preventiva, que permaneceu sem cumprimento por quase duas décadas, até que novas diligências do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Roraima permitiram identificar o paradeiro do foragido.

Com o apoio da Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter), a equipe conseguiu efetuar a captura e comunicou imediatamente a Polícia Civil do Acre, que agora dará continuidade aos procedimentos necessários para a transferência do acusado ao estado onde o crime foi praticado.