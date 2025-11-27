Polícia
Foragido da Justiça do Acre é capturado em área rural de Roraima após duas décadas de crime contra enteada
Suspeito de violência sexual contra enteada é encontrado após 20 anos de fuga – Foto: Polícia Civil/ Divulgação
Um homem de 47 anos, procurado pela Justiça do Acre por estuprar a enteada de 9 anos há quase 20 anos, foi finalmente localizado e preso pela Polícia Civil de Roraima no município de Cantá. O acusado, que tinha o nome incluído na difusão vermelha da Interpol, vivia de forma discreta na vicinal 14 do assentamento Caferan, tentando evitar qualquer movimentação que chamasse atenção das autoridades.
De acordo com a investigação, o crime ocorreu em março de 2005, no bairro Calafate, em Rio Branco. Na época, o suspeito se aproveitou da relação familiar e da confiança da criança para cometer os abusos, chegando ainda a ameaçar a mãe da vítima com uma faca após a denúncia ser feita. A situação deixou a família sob constante medo, o que levou à adoção de medidas emergenciais de proteção.
Após fugir da capital acreana logo depois da denúncia, o homem desapareceu completamente. Em 2008, a Justiça do Acre decretou sua prisão preventiva, que permaneceu sem cumprimento por quase duas décadas, até que novas diligências do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Roraima permitiram identificar o paradeiro do foragido.
Com o apoio da Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter), a equipe conseguiu efetuar a captura e comunicou imediatamente a Polícia Civil do Acre, que agora dará continuidade aos procedimentos necessários para a transferência do acusado ao estado onde o crime foi praticado.
Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado
Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC
Equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado deflagraram uma ação coordenada em Rio Branco e Brasiléia, cumprindo uma ordem de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão. A ofensiva, denominada Operação Última Queda, integra a estratégia das forças de segurança para desarticular células criminosas ligadas ao tráfico de drogas no Acre.
De acordo com a Ficco-AC, formada pela Polícia Federal e pelas Polícias Civil, Militar e Penal, o alvo das diligências é um grupo suspeito de integrar a estrutura operacional de uma organização criminosa que utilizava rotas na fronteira para abastecer o comércio ilegal de entorpecentes. A investigação aponta que o esquema partia principalmente das regiões de Xapuri e Brasiléia, alcançando a capital acreana por meio de uma rede estruturada de transporte.
As apurações começaram após denúncias que revelavam uma logística permanente para movimentar cargas de drogas vindas do lado fronteiriço. Conforme detalhado pela força-tarefa, o suposto líder tinha participação direta no planejamento da distribuição, gerencia pagamentos e adotava estratégias para dificultar o rastreamento das transações financeiras, além de custear assistência jurídica para outros envolvidos.
A Polícia Federal informou que os investigados poderão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e demais crimes que forem identificados ao longo do processo. O caso segue sob análise da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, que autorizou as medidas judiciais executadas nesta fase da operação.
