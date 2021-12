Em Sena Madureira, homem é morto com tiro de espingarda no rosto; suspeito é preso após crime

Idosa de 70 anos desaparece em rio no interior do Acre e Bombeiros fazem buscas — Foto: Arquivo/Corpo de Bombeiros

Após mais de uma semana, o corpo da idosa Damiana Mendes do Santos, de 70 anos, que tinha desaparecido ao navegar pelo Rio Lagoinha, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, no dia 9 deste mês, foi achado em estado avançado de decomposição por moradores.

O Corpo de Bombeiros chegou a fazer mergulhos na região, mas já tinha suspendido as buscas. O caso ocorreu na comunidade rural Mato Grosso. Populares informaram aos bombeiros que ela foi vista pela última vez sozinha em uma canoa, enquanto tentava chegar na casa de uma vizinha. A informação é que ela estava sem remo e se deslocava segurando nos galhos das árvores que ficam às margens do rio.

O corpo só foi achado pelos moradores após as águas do rio baixarem e levado ao Instituto Médico Legal da cidade, onde passou pelos exames cabíveis.

Na última semana, os amigos da mulher informaram à equipe de mergulho que já tinham procurado por ela também na floresta, mas que não tinham encontrado.

“Nos informaram que ela costumava sempre fazer esse trajeto entre a comunidade Mato Grosso e Guajará em sua canoa. E foi assim que ela foi vista pela última vez. A canoa dela foi achada às margens do rio, e não estava alagada. Nossa equipe chegou ao local e fez mergulhos, mas ela não foi encontrada”, disse o comandante dos Bombeiros em exercício, tenente Ocimar Farias. Com informações do G1 Acre.

