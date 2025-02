Em Rodrigues Alves, Polícia Federal realiza operação contra desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro

Objetos apreendidos durante Operação Soldados da Usura em RO – Foto: MP-RO

Os policiais presos nesta sexta-feira (7) durante a Operação Soldados da Usura agiam como agiotas em RO e outros cinco estados, segundo o comando da Polícia Militar (PM). Empréstimos eram concedidos com juros exorbitantes e caso as vítimas não pagassem os valores eram ameaçadas de morte. Segundo o Ministério Público de Rondônia (MP-RO), os policiais são “parte do braço mais violento” do grupo criminoso.