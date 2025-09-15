Polícia
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF
A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta segunda-feira (15) a Operação Inceptio, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de drogas e na lavagem de dinheiro.
Ao todo, foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão em seis estados brasileiros, nas cidades de Rio Branco/AC, Porto Velho/RO, Ubá/MG, Camaçari/BA, Ilhéus/BA, Salvador/BA, Cabedelo/PB e São Paulo/SP. Todas as medidas foram expedidas pela Vara Estadual do Juízo das Garantias da Comarca de Rio Branco/AC.
Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 130 milhões em contas bancárias, o sequestro de bens avaliados em R$ 10 milhões e a suspensão das atividades comerciais de um estabelecimento utilizado pelo grupo criminoso.
As investigações apontam que a organização, com atuação em seis estados do país, enviava grandes carregamentos de droga do Acre para o Nordeste e o Sudeste. Para movimentar os valores, o esquema utilizava o sistema financeiro formal e também criptoativos, por meio de pessoas e empresas interpostas.
Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a agressão praticada por um segurança durante a segunda noite do Festival de Praia 2025, em Brasiléia. O episódio ocorreu no último sábado (13), na Praia do Izdório, e ganhou repercussão após um vídeo mostrar o profissional atingindo um homem com pauladas e chutes, deixando a vítima inconsciente. Veja o vídeo no Instagram
Na nota, assinada pelo presidente Antonio Soares Pires, a APROSEB lamenta o episódio e destaca que o comportamento do segurança não reflete os princípios da entidade. A associação afirma que preza pela ordem e pela segurança da comunidade e que não compactua com atitudes violentas.
Segundo a nota, o segurança agiu de forma desproporcional após receber um pontapé da vítima, mas a reação foi considerada “inaceitável” pela entidade. O profissional já foi afastado de suas funções e deve ser desligado da associação.
Trechos da Nota Pública
“Nada justifica atos de violência, principalmente de nossa parte. O profissional da segurança não soube reagir ao pontapé e tomou medidas que não condizem com nossa postura”, diz o texto.
“Lamentamos o ocorrido e informamos que esse segurança já está afastado da nossa associação e certamente será desligado da mesma, pois não compactuamos com essas atitudes.”
O comunicado também ressalta que apenas seguranças capacitados e qualificados fazem parte da associação, e que todos passam por curso de formação em empresa especializada.
Compromisso com a sociedade
A APROSEB frisou que este foi um fato isolado e reforçou o compromisso com o bem-estar da comunidade.
“Esse fato isolado não pode apagar o brilho de uma festa tão bonita e importante para a sociedade de Brasiléia e região. Seguiremos trabalhando com muita lisura para que toda sociedade se sinta segura, principalmente nos eventos a qual somos contratados para prestar nossos serviços”, finaliza a nota.
Veja o vídeo no Instagram:
