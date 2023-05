Em ocorrências na capital, Polícia Militar prende foragido da justiça e recupera motocicleta roubada, em Rio Branco

Durante o serviço operacional, uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) da Polícia Militar do Acre prendeu um foragido da justiça e recuperou uma motocicleta roubado. As ocorrências se deram no bairro Sobral e na Conquista, em Rio Branco.

Em patrulhamento, a equipe policial procedeu a abordagem a um cidadão. Na consulta criminal via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) foi constatado existir um mandado expedido contra o abordado, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Os militares durante patrulhamento nas Ruas Macauã e Guaraná avistaram a motocicleta, uma Honda CG 160 Start, que havia sido roubada de um Policial Penal. Após trabalho da Perícia Técnica, o veículo foi conduzido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (DETRAN-AC).