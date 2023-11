Em menos de sete horas, PM recupera motocicleta roubada no Ramal do Neném Pedrosa, em Brasiléia

Paulo Henrique [à esquerda] foi agredido pelo empresário Adriano [à direita] – Foto: Arquivo pessoal reprodução

O inquérito que apura a agressão contra o professor Paulo Henrique da Costa Brito, de 21 anos, durante uma discussão em um bar no Centro da cidade de Brasileia no dia 3 de outubro, deve ser concluído até o dia 29 deste mês. Esse é o objetivo do delegado Erick Maciel, responsável pela investigação do caso.

Ao portal G1 Acre, Maciel informou que Brito está em Rio Branco, onde deve fazer exame de corpo de delito. Segundo delegado, o exame será decisivo para determinar a gravidade das lesões sofridas pelo professor. A reportagem tenta contato com Brito, e aguarda retorno.

Além do exame, Maciel também informou que ainda falta ouvir o professor, pois nas duas datas marcadas ele não pôde comparecer.

"O Paulo Henrique está em Rio Branco para fazer exame de corpo de delito, para sabermos a gravidade dessa lesão. Na verdade, já sabemos, mas é preciso o exame. No mais, eu já tentei ouvi-lo duas vezes e ele não pôde, vou ver se conseguem fazer a oitiva dele em Rio Branco e me mandar", explicou.

O delegado também informou que já ouviu testemunhas e o empresário Adriano Vasconcelos Correa da Silva, de 47 anos, apontado como responsável pela agressão.