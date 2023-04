Em menos de 12 horas, Polícia Militar recupera duas motocicletas roubadas no bairro 6 de agosto e Vila Acre

Guarnições do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) recuperaram duas motocicletas roubadas. Os veículos foram recuperados no bairro 6 de agosto e Vila Acre, no 2° distrito da capital.

O primeiro veículo, uma Titan de cor vermelha, foi localizada no bairro 6 de agosto. O veículo estaria parado na rua, e após consulta via sistema veicular foi constatado ter sido roubado.

A segunda motocicleta, uma Yamaha YBR factor, de cor branca, foi localizada em frente ao Parque Chico Mendes, após consulta foi verificada ser produto de roubo. O veículo foi encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).