Em Manoel Urbano adolescente foi atingido com tiro na virilha disparado da arma que usava para caçar

Adolescente foi levado para a Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano – Foto: Arquivo pessoal

Um adolescente de 13 anos foi atingido com um tiro na virilha disparado da arma que usava para caçar na tarde desta quarta-feira (27) na zona rural de Manoel Urbano, interior do Acre. O garoto estava sozinho e com um espingarda.

A suspeita é de que a arma teria caído no chão e disparado. “O pessoal do interior vai esperar para ver se mata algum animal para sua sobrevivência. Talvez estava atrás de alguma árvore, cochilou ou escorreu da espera, como ele chamam, estava escondido, caiu e quando a arma bateu no solo disparou. Ele está estável”, explicou o comandante da Polícia Militar de Manoel Urbano, tenente Charles Lima Verde.

Ainda segundo o comandante, o adolescente deve ser transferido para Rio Branco para ser submetido a cirurgia.

Após ser ferido, o menor ainda andou cerca de três quilômetros em busca de ajuda. "Um vizinho viu ele caindo, acionou os familiares e trouxeram ele para Manoel Urbano".