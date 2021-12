Durante Operação Papai Noel, agentes da Polícia Militar do Acre recuperam veículo roubado

Militares empregados na “Operação Papai Noel”, da Polícia Militar do Acre, recuperaram na manhã deste sábado, 18, um veículo roubado. O fato ocorreu na Via Chico Mendes, no 2° Distrito de Rio Branco.

Segundo os policiais, eles foram informados via Copom, de que um veículo roubado estaria trafegando pela região. A equipe conseguiu visualizar e abordar o automóvel.

Durante consulta veicular à placa do veículo, um Saveiro de cor vermelha, foi confirmado ser realmente roubado. O condutor, de 31 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla).

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Assembleia Legislativa do Estado do Acre tem se preocupado em proporcionar mais dignidade para a população acreana, aprovou a lei 3.795 de 27 de outubro de 2021 que trata da obrigatoriedade de incluir os absorventes aos itens de higiene das Unidades de ensino e disponibilizar, gratuitamente , nos banheiros das Escolas públicas Estaduais.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo Abaixo: Em consonância com a Lei Nº 3.7757, de 13 de julho de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre traz uma campanha de conscientização “Dezembro Verde”, há toda a população com relação aos animas, principalmente os que estão em situação de rua, pois os pets são o símbolo de amor ao próximo e o melhor amigo do homem, então ame-o!!

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.