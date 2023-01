Durante operação, motociclistas são autuados por dirigir sem CNH e avançar sinal vermelho em Rio Branco

Ação abordou motociclistas em Rio Branco para combater roubos em Rio Branco – Foto: Silva Barbosa/PM-AC

Uma operação do 1º Batalhão da Polícia Militar (PM-AC) abordou motociclistas em Rio Branco para combater crimes que utilizam as motos como meio de fuga. As equipes policiais autuaram 19 motociclistas flagrados dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), avançando o sinal vermelho, usando o celular na direção, entre outras infrações.

“A maioria dos roubos que está acontecendo, principalmente de celulares, são com motociclistas que abordam as pessoas, então, essas operações têm esse objetivo. Fazemos a análise criminal e verificamos os locais de incidência dessas práticas e vamos operando para evitar e coibir os roubos”, explicou o comandante do 1º BPM, tenente-coronel Agleisson Alexandrino.

O coronel destacou também que essas ações são desenvolvidas, pelo menos, quatro vezes no mês para prender suspeitos de roubos, furtos, homicídios e outros crimes. Outra operação deflagrada pela PM-AC foi a sentinela, deflagrada nessa sexta.

“Estamos posicionando nossas viaturas e motocicletas para aumentar essa sensação de visibilidade e, principalmente, nos pontos de fugas de pessoas que cometem esses tipos de delito”, complementou. Aline Nascimento, G1 Acre