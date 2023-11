Durante “Operação de Trânsito”, Polícia Militar e Detran prendem foragido da justiça em Rio Branco

Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) prendeu na manhã desta segunda-feira, 13, um foragido da justiça. A ação ocorreu no bairro Estação Experimental, após abordagem realizada durante a “Operação Direção Segura”, que contou com o apoio da Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito (Ciftran).

Durante abordagens de fiscalização, as equipes pararam uma motocicleta Honda CG 125 Fan. Ao ser soliticitado a documentação pessoal e veicular foi constatado que a Carteira de Habilitação estava vencida e o licenciamento veicular em desacordo. Os policiais realizaram consulta nominal e encontraram um mandado de prisão em aberto em desfavor do abordado.

O homem de 40 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla). A motocicleta, após serem feitas os trâmites administrativos, foi entregue no Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/Acre).