Dupla invade agência bancária, arromba o cofre errado e é presa ao se esconder no forro de outro imóvel

Dois homens foram presos em flagrante na manhã deste domingo (5) após invadirem uma agência bancária da Rua Isaura Parente, em Rio Branco. A Polícia Militar (PM-AC) informou que os suspeitos fugiram do banco quando o alarme disparou e uma guarnição foi acionada.

Segundo a 1ª tenente da PM-AC Polyana Maciel, os criminosos não conseguiram levar dinheiro do banco porque arrombaram o cofre de documentos. A dupla fez um buraco na lateral da agência bancária para entrar e, na fuga, deixou o material usado no crime no local.

“A gente recebeu a ocorrência de madrugada, por volta das 4h30, que o alarme da agência bancária tinha disparado. Chegando lá, vimos o buraco na parede e eles tinham se evadido. A guarnição fez o patrulhamento e conseguiu localizar eles no forro de outro imóvel próximo”, explicou.

Um dos criminosos, conforme a tenente, já tinha sido preso por furto no mês de janeiro. Na época, ele invadiu uma loja de celulares da Rua Rio de Janeiro. “Ele foi preso, entregue na delegacia e já estava nas ruas praticando mais ilícitos. Pegamos novamente”, contou.

A tenente destacou que as equipes do banco informaram que, até o momento, não identificaram a retirada de nenhum objeto de valor e nem de dinheiro. “Identificaram a sala que tinha o cofre e quebraram lá. Ainda deixaram o material no local, roupas. Vai tudo ser periciado”, concluiu.

Após a prisão, os criminosos foram levados para a Delegacia de Flagrantes (Defla) da capital acreana. Aline Nascimento, G1 Acre

