Duas pessoas são presas por tráfico de drogas durante operação da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul

Vítima foi atingida por pelo menos dois disparos, segundo informações repassadas à polícia – Foto: Andryo Amaral

A adolescente Sara dos Santos Silva, de 15 anos, foi morta a tiros no Loteamento Jardim Botânico em Senador Guiomard por volta das 20hs.

A polícia foi informada por moradores da região que a vítima teria sido vista com dois homens minutos antes do crime. Os populares também teriam ouvido dois disparos, e encontraram a menina caída no chão.

Ainda de acordo com informações colhidas pela polícia no local, a vítima tinha um relacionamento com um integrante de facção criminosa.

Ninguém foi preso pelo crime até o momento.