Dois trabalhadores morreram após inalarem vapores tóxicos durante pintura no reservatório de água no Via Parque

Dois pintores morreram afogados na tarde desta quinta-feira, 12, enquanto trabalhavam dentro de um reservatório de água no Residencial Via Parque, localizado no bairro Floresta Sul, em Rio Branco. As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas.

De acordo com testemunhas, os trabalhadores realizavam a pintura do interior do reservatório quando inalaram uma grande quantidade de vapores de tinta. A exposição prolongada teria provocado um desmaio por hipóxia — condição causada pela falta de oxigênio no cérebro.

Ao perderem a consciência, os homens cairam na água e se afogaram. O reservatório tem cerca de 40 metros de altura e estava com aproximadamente 50% de sua capacidade preenchida no momento do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estão no local realizando os procedimentos de resgate. Como o corpo está submerso, foi necessário o apoio do Pelotão Náutico do 2º Batalhão para acessar o interior da estrutura.

Nota do Condomínio

O Condomínio Residencial Via Parque lamenta profundamente o incidente ocorrido com dois trabalhadores da empresa terceirizada responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos reservatórios elevados deste condomínio.

Ainda que os fatos estejam sendo apurados, a Administração do condomínio acompanha o caso de perto e se compromete a colaborar com as autoridades competentes.

Manifestamos nossa solidariedade aos familiares e nos colocamos à disposição para os devidos esclarecimentos e providências.

Administração do Residencial Via Parque

(A Gazeta do Acre)