Dois homens são presos pela Polícia Federal levando 85 kg de drogas em veículo, próximo de Epitaciolândia

Durante o serviço operacional deste sábado, militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) apreenderam armas de fogo, munições e drogas, em locais distintos da capital Rio Branco. Na ação, quatro pessoas foram presas e encaminhadas a delegacia.

O primeiro fato ocorreu durante a tarde, quando militares do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) conseguiram realizar uma abordagem a uma dupla de motocicleta, no bairro Conquista.

Nas buscas em dois homens, um de 31 e outro de 19 anos, foram encontrados com os mesmo três pacotes de cocaína, além de celular e dinheiro.

A segundo ocorrência se deu no bairro Belo Jardim, após militares serem acionados para atender uma ocorrência de roubo. Com ajuda do GPS do aparelho celular da vítima, a guarnição de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), conseguiu chegar ao endereço dos autores do roubo.

No imóvel foram localizadas duas armas de fabricação caseira, além de oito cartuchos de vários calibres, aparelhos celulares, capa de colete, mochilas e outros materiais. Dois homens de 22 anos foram presos nessa ação policial.