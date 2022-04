Dois detentos fogem de presídio em Cruzeiro do Sul; um deles lavava carro quando fugiu

PMAC – Com objetivo de intensificar as ações de policiamento ostensivo na região de fronteira (Brasileia e Epitaciolândia), a Polícia Militar está desencadeando duas operações na região: a “Operação Relâmpago” e “Operação Duas Dobras”. As ações tem como foco a redução da criminalidade e o combate as organizações criminosas.

Com apoio das demais forças de segurança pública do Estado, Polícia Civil, Polícia Penal, e também do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope), além do auxílio da aeronave (helicóptero) Ciopaer, o policiamento está sendo massificado diariamente, saturando as áreas de maior incidência de crimes.

Dois veículos foram recuperados, fruto dos resultados da operação em curso, que ainda terá continuidade de forma preventiva e repressiva, objetivando a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio.