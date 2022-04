Dez homens invadem casa e executam com cerca de 30 tiros três jovens e outro é assassinado o Bairro Nazaré, em Brasileia

Guerra entre grupos criminosos deixam rastro de morte na madrugada em Braisléia – Foto: Oaltoacre

Alexandre Lima / Oaltoacre – A madrugada na cidade de Brasiléia foi levada por medo e pânico em bairros periféricos. Os crimes envolvendo grupos criminosos chegou ao limite de ter casas invadidas para praticar assassinatos em massa.

Por volta das 2h30 desta terça-feira, dia 5, uma casa foi invadida por quase 10 pessoas fortemente armadas onde havia três indivíduos (ainda não identificados), que foram deitados e executados com cerca de 30 tiros.

Segundo testemunhas, foram ouvidos muitos tiros na casa localizada no Bairro Samaúma. As policiais Civil e Militar foram acionadas até o local e constataram a veracidade da chacina no local.

Segundo o levantamento preliminar pelas autoridades, o grupo soube que o trio estaria nesta casa e seria os que realizaram as tentativa e mortes recentes na fronteira. Fortemente armados, cercaram e invadiram a casa para matar todos que estavam dentro.

Após os corpos serem resgatados pela equipe da Polícia Técnica e preparar para levar ao IML na Capital, por volt das 5h45, mais um assassinato a tiros foi registrado no Bairro Nazaré.

Pouco depois, outro registro de tentativa deixando um ferido no Bairro Leonardo Barbosa. Este foi levado para o hospital com vida e os médicos não informaram o estado clinico.

A equipe do SAMU foi acionada até o local, mas, nada puderam fazer registrando apenas a morte. Novamente, as autoridades policiais foram acionadas para realizar o resgate do corpo e também será encaminhado para o IML na Capital.