Delegado deve pedir prorrogação das investigações sobre morte de enfermeira durante blitz policial

Géssica Oliveira morreu após ser baleada pelo Gefron durante perseguição policial na BR-317 em dezembro do ano passado – Foto: Arquivo pessoal

Após mais de um mês, as investigações sobre a morte da enfermeira Géssica Melo de Oliveira, de 32 anos, ainda não foram concluídas. O delegado Rômulo Barros confirmou que vai pedir prorrogação do prazo à Justiça, mas que o inquérito não deve demorar para ser concluído.

Barros investiga se o caso se trata de um homicídio. Géssica foi morta a tiros durante uma perseguição policial na BR-317, interior do estado.

Os sargentos da Polícia Militar (PM-AC) Gleyson Costa de Souza e Cleonizio Marques Vilas Boas tiveram um pedido de soltura negado pela Justiça do Acre. Eles estão presos desde o último dia 2 de dezembro pela morte da enfermeira morta a tiros durante uma perseguição policial.

Ela teve um pulmão e o estômago atingidos por dois tiros disparados pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron). Os sargentos foram presos pela Polícia Militar pela morte da mulher.

“Vou concluir o mais breve possível. Encaminharei hoje [segunda-feira,15] o pedido de prorrogação. Ouvi mais de 20 pessoas, entre parentes, os policiais e outros envolvidos. Foram solicitadas várias perícias e oitivas. Assim que tiver concluído, encaminharei ao Judiciário”

O advogado dos policiais, Matheus Moura, explicou que a desembargadora Denise Bomfim negou apenas a liminar do habeas corpus e agora aguarda o julgamento do mérito. “O mérito do habeas corpus será julgado logo quando o Judiciário retornar. Vamos aguardar o resultado das perícias”, resumiu.

A arma achada próximo ao carro de Géssica, que é de uso restrito das forças de segurança, também passou por perícia. Contudo, o delegado afirmou que só irá dizer o resultado dos trabalhos após a conclusão do inquérito.

“Colhemos várias informações, tanto no dia dos fatos, quanto antes e com a conclusão dos trabalhos fica mais fácil falar. A linha de investigação é se houve ou não homicídio”, resumi.

Em dezembro, os sargentos da PM-AC tiveram um pedido de soltura negado pela Justiça do Acre. Eles seguem presos no Batalhão Ambiental, em Rio Branco. A defesa espera a Justiça pautar o julgamento do mérito do pedido, que deve ser entre o final de janeiro e início de fevereiro.

Após a morte da enfermeira, o Ministério Público do Acre (MP-AC) abriu um inquérito civil para cobrar a aquisição e uso de câmeras operacionais portáteis pelas Forças de Segurança do Acre. (Veja mais no G1 Acre)