Crime brutal: agricultor é morto dentro de sua residência no km 10 da BR-317, na zona rural de Brasiléia

Homem é encontrado morto dentro de casa em área rural de Brasiléia; polícia trabalha com várias hipóteses

A noite de terça-feira foi marcada por tensão na zona rural de Brasiléia, quando moradores do km 10 da BR-317 ouviram vários disparos vindos de uma residência localizada em um ramal próximo. Ao se aproximarem, perceberam que algo grave havia ocorrido na propriedade. Minutos depois, as autoridades confirmaram que se tratava do agricultor de 52 anos, Levi Brito Alves, encontrado morto dentro da própria casa.

Testemunhas informaram que dois homens em uma motocicleta foram vistos saindo da região logo após os tiros, o que levantou suspeitas sobre possível emboscada. Conforme explicou o capitão Emerson Nogueira, do 5º Batalhão da Polícia Militar, Levi estaria descansando em uma rede quando os criminosos entraram no local.

O agricultor ainda tentou correr para a porta da frente, mas acabou caindo atingido pelos disparos. Quando os policiais chegaram, Levi já estava sem vida, e o entorno da casa precisou ser isolado para evitar contaminação da cena do crime.

A Polícia Civil realizou a perícia e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). As investigações seguem em andamento e, segundo a PM, algumas linhas já são consideradas, mas não serão divulgadas neste momento.