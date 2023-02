Criança indígena de 5 anos morre após colisão entre dois barcos na zona rural de Marechal Thaumaturgo

Um acidente entre duas embarcações na última segunda-feira (20) no Rio Amônia, zona rural de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, terminou com a morte de uma criança indígena. O menino Dierison Piyãnko, de 5 anos, do povo Ashaninka, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu na UTI do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Com informações do G1 Acre.

A informação é que após a colisão entre duas canoas, a criança acabou batendo a cabeça e teve um traumatismo craniano. Desacordado, ele chegou a cair da embarcação, mas foi socorrido por familiares e levado à unidade de saúde de Marechal Thaumaturgo.

Devido à gravidade do quadro clínico, o menino precisou ser transferido para o hospital de Cruzeiro do Sul, cidade vizinha, mas, acabou não resistindo. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade para os devidos procedimentos.

O comandante do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul, tenente Josadac Cavalcante, disse que a equipe não chegou a ser acionada para atender a ocorrência, mas alertou sobre os cuidados que devem ser tomados, especialmente, nessa época do ano que os rios estão com níveis mais elevados.

“O Corpo de Bombeiro orienta a população ribeirinha, que utiliza do rio como hidrovia, que fique atenta com relação à utilização dos EPIs, no caso o colete salva-vidas, a gente sabe que é uma população que já nasceu às margens dos rios, que sabe nadar, mas as vezes essa autoconfiança acaba que potencializa as chances de acidente fatal. O Rio Amônia é bastante peculiar, porque é um rio de bastante correnteza, principalmente nesse período do ano, o que dificulta a atividade de mergulho por parte do Corpo de Bombeiros e também a trafegabilidade por parte dos pilotos de embarcações”, afirmou.

Ainda segundo o comandante, somente no ano passado foram registradas oito ocorrências de acidentes em rios na região do Juruá com vítima fatal, além de outros acidentes envolvendo perda de bens.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Leia Também: Menores sequestram taxista, invadem bar e alvejam um com tiro em Brasileia Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.