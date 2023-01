Corregedoria do Acre vai instaurar processo para investigar policial civil preso com 57 kg de drogas em Rondônia

Homem é acusado de matar a ex com tiro na cabeça – Foto: Arquivo pessoal e Polícia Civil

O acusado pela morte da jovem Ingrid Ponciano da Silva, de 19 anos, Daniel Silva Barros passa por audiência de instrução e julgamento nesta quarta-feira (18) na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco. Ingrid foi assassinada com tiro na cabeça no dia 12 de junho do ano passado na rua Padre José, no bairro Triângulo Novo, no Segundo Distrito de Rio Branco. O acusado é ex-namorado dela.

A irmã da vítima, Eva Maria da Silva, de 27 anos, que chegou a ver o rapaz ao lado do corpo de Ingrid e dizendo que o tiro tinha sido acidental. Segundo ela, o ex da irmã afirmou que não sabia que arma estava com balas.

Além do réu, quatro testemunhas de acusação e defesa devem ser ouvidas durante a audiência, entre elas familiares da vítima. O g1 não conseguiu contato com a defesa do réu até última atualização desta reportagem.

Conforme denúncia do Ministério Público do Acre (MP-AC), o acusado, que é conhecido como “Sangue Bom” matou a ex-namorada com um tiro por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele responde pelo crime de homicídio, com qualificadora de feminicídio.

O acusado foi preso no dia 1 de julho do ano passado no bairro Triângulo Novo, após investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Conforme a Polícia Civil informou na época, durante a investigação pelo crime de feminicídio, foi constatado que o homem também estava com um mandado de prisão em aberto por ter rompido a tornozeleira eletrônica cerca de seis meses antes da morte da jovem. Ele cumpria pena por tráfico de drogas.