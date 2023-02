Corpo é encontrado em estado de decomposição com marcas de tiros e facadas em igarapé, no Quinari

Corpo é achado com marcas de tiros e facadas e polícia acredita que seja homem que estava desaparecido no AC – Foto: Reprodução O corpo de um homem foi encontrado em estado avançado de decomposição, nessa terça-feira (31), dentro de um igarapé no bairro Chico Paulo, em Senador Guiomard. A Polícia Civil suspeita que seja Franciney Rodrigues de Oliveira, de 46 anos, que estava desaparecido.

O delegado da cidade, Carlos Bayma, informou que a família de Oliveira procurou a polícia para relatar sobre o desaparecimento dele e que desde o último dia 24, os agentes da Polícia Civil fazem buscas pelo paradeiro do homem. “Tudo indica que seja ele, mas o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Rio Branco para a identificação. Pelo que levantamentos até agora, o crime tem ligação com organização criminosa, mas ainda não podemos repassar muitos detalhes para não atrapalhar as investigações”, disse o delegado. O corpo foi achado com marcas de tiros e facadas e foi quase foi degolado. Até esta quarta-feira (1º) nenhum suspeito do crime foi preso. Leia Também: Governo não paga empresa que presta serviço ao estado e servidores amargam 3 meses de salários atrasados O IML informou que o cadáver deve passar por exame de DNA para confirmar a identidade da vítima. Iryá Rodrigues, G1 Acre

Brasiléia é um município brasileiro localizado no sul do estado do Acre. Sua população, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020, é de 26 702 habitantes. Sua área é de 3916,507 km² (com uma densidade de 5,46 h/km²). Localizado a 237 km ao sul de Rio Branco, na fronteira com a Bolívia, tem limites com os municípios de Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena Madureira e Xapuri.

