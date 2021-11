Corpo de homem é achado com as mãos amarradas dentro de igarapé em Acrelândia

Caso é acompanhado pela Polícia Civil de Acrelândia — Foto: Arquivo/Polícia Civil

O corpo de um homem ainda não identificado foi achado com as mãos amarradas, na manhã desta segunda-feira (29), dentro de um igarapé, no Ramal Progresso, na cidade de Acrelândia, interior do Acre.

O delegado da cidade, Dione dos Anjos, disse que as informações iniciais é de que pode ser de um homem que foi sequestrado em Rondônia, e estava desaparecido desde o domingo (28), mas as equipes de investigação trabalham no levantamento das informações para confirmar se é a mesma pessoa.

“O pessoal do ramal viu o corpo e acionou a gente. Essa pessoa teria sido sequestrada por um desafeto e teria sido executada, por enquanto o que a gente sabe é isso, ele seria da divisa lá de Extrema”, relatou.

A perícia foi acionada para fazer a remoção do corpo que deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco. Com informações do G1 Acre.

