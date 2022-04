Corpo de Bombeiros fazem buscas por criança de 3 anos e homem desaparecidos no Rio Acre, em Xapuri

Bombeiros fazem buscas por criança de 3 anos e homem desaparecidos em rio no interior do Acre – Foto: Bombeiros

Os bombeiros estão fazendo buscas por duas pessoas que estão desaparecidas no Rio Acre em Xapuri. Os dois casos foraCm registrados na segunda-feira (4) e, entre as vítimas, está uma criança de 3 anos.

A comandante do Corpo de Bombeiros de Xapuri, Laiza Mendonça, conta que a primeira ocorrência registrada foi de um menino de 3 anos, que estava na beira do rio com o irmão de 6 anos. Os bombeiros foram acionados por volta das 15h.

“Os dois estavam na beira do rio, brincando na embarcação e a criança de 3 anos caiu na água e não retornou. O irmão de 6 anos ficou aguardando, pela inocência, não sabia o que tinha acontecido e somente depois de uma hora e meia depois do ocorrido a família teve conhecimento”, disse.

O outro caso é de um homem que também caiu no rio após ingerir bebida alcoólica e também caiu no rio. “O que nos foi passado foi que ele tinha ingerido bebida alcoólica, caiu no rio e não sabia nadar. Nossa equipe estava com o caso da criança, mas hoje [terça,5] pela manhã recebemos uma equipe de Rio Branco para nos apoiar nessa outra busca”, finaliza.

Soldado desaparecido

Também no interior do Acre, um soldado do Exército segue desaparecido após cair no Rio Amônia na madrugada de domingo (3). Fábio Rodrigo dos Santos Benjamin caiu da embarcação enquanto navegada no rio e foi levado pela correnteza em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre. Os bombeiros seguem as buscas pelo soldado, mas enfrentam dificuldades devido ao alto nível do rio e correnteza na região.

Colaborou Dayane Leite, da Rede Amazônica Acre. Do G1 Acre