Condutora de veículo morre afogada após o automóvel cair dentro de açude AC-40, em Rio Branco

Bombeiros foram acionados. Vítima ficou presa dentro do carro – Foto: Eldérico Silva

Na manhã desta segunda-feira (27), o Corpo de Bombeiros de Rio Branco e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionados para fazerem o resgate da vítima de um acidente que teria ocorrido no Bairro Santa Maria AC-40, em Rio Branco.

De acordo com as informações extraoficiais, um veículo modelo pálio de placa NAE 8614 teria perdido o controle e caído dentro de um açude situado as margens da via, nenhum ocupante conseguiu se socorrer a tempo ficando submerso até a chegada dos militares e socorristas.

Com muita dificuldade, os mergulhadores conseguiram retirar apenas uma vitima até o momento, segundo os socorristas o veículo estava ocupado por uma mulher, ainda não identificada que foi encontrada pelos Bombeiros. Devido ao acidente, o tráfego na estrada ficou lento e com filas de carro.

Populares acionaram a polícia – Foto: José Elisson

Veículo caiu em igarapé na estrada – Foto: José Elisson

