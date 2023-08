Com máquinas e spray de pimenta, polícia começa reintegração de posse de área de invadida no Irineu Serra

Polícia usa spray de pimenta no início de reintegração de posse – Foto: Richard Lauriano / Rede Amazônica Acre

A reintegração de posse na área de invasão chamada popularmente de Terra Prometida, no bairro Irineu Serra, em Rio Branco, começou na manhã desta terça-feira (15) com muito tumulto. Já nas primeiras horas do dia, agentes da Segurança Pública chegaram ao local e aguardavam para derrubar as casas.

Com a chegada das máquinas ao local, os moradores tentaram fazer um bloqueio e a Polícia Militar usou spray de pimenta. Um homem aparece nas imagens sendo agredido por policiais militares.