Um grupo criminoso roubou um caixa eletrônico na madrugada desta segunda-feira (22) que fica na rodoviária de Rio Branco, no bairro Santa Inês, região do Segundo Distrito da capital.

Conforme a polícia, ao menos quatro bandidos usaram dois carros pequenos e um caminhão modelo guincho para fazer o roubo. Ao receber a informação sobre o caso, policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar (PM-AC) fizeram buscas na região e, no Ramal do Macarrão, avistaram os suspeitos que fugiram a pé pela mata e abandonaram os veículos.

O caixa eletrônico ainda estava na carroceria do caminhão quando a polícia encontrou e dentro dos carros foram achados rádios comunicadores e ferramentas para arrombamento. Os veículos apreendidos e o caixa foram levados para a Delegacia de Flagrantes de Rio Branco (Defla).

Ainda segundo a polícia, no ramal também foi localizado um homem de 38 anos que estava junto com o grupo criminoso. Ele informou que contratado pelos suspeitos para fazer um frete e que não tem envolvimento com o crime.

O homem relatou ainda à polícia que o ponto inicial do frete foi na Avenida Antônio da Rocha Viana, próximo à ponte e que depois foi rendido e mantido como refém dentro de um dos veículos usados pelos criminosos. Ele também foi levado para a Defla para os devidos procedimentos. Do G1 Acre.

Com caminhão guincho, bandidos roubam caixa eletrônico da rodoviária de Rio Branco — Foto: Arquivo/Polícia Civil

