Com auxílio de Cão Policial, Polícia Militar apreende quase dez quilos de drogas em Epitaciolândia

Juscelino Romeu de Almeida, de 45 anos, foi trazido ao Acre neste domingo (22) – Foto: Jhonys David/Arquivo pessoal

Policiais do Acre prenderam, no interior do Amazonas, o suspeito pelo desaparecimento de Rayres Silva Ferreira, de 23 anos, que sumiu às margens do Rio Acre em Brasiléia, em agosto deste ano.

Juscelino Romeu de Almeida, de 45 anos, foi preso em uma vila no município de Lábrea, no interior do estado vizinho, no último sábado (21) e trazido ao estado acreano, onde foi ouvido.

Conforme o delegado Erick Maciel, as investigações apontaram que Almeida estava no município de Vista Alegre do Abunã, em Rondônia. Na quinta-feira (19), os agentes foram até a cidade, mas descobriram através da rede hoteleira do município que ele havia ido embora naquele mesmo dia.

Depois, a polícia soube que ele havia sido recrutado para trabalhar em uma fazenda no em Lábrea. Lá, o suspeito soube das buscas, e seguiu para a Vila Curuquetê. Ele foi encontrado e preso em um bar. Leia Também: Polícia Civil prende sete pessoas e elucida quatro homicídios em Rio Branco