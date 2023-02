Com auxílio de Cão farejador, Policial Militar e Policial Civil desarticulam “boca de fumo” em Rio Branco

Polícia Militar do Acre (PMAC) e Polícia Civil do Acre (PCAC) desarticularam uma “boca de fumo” no bairro Parque das Palmeiras. Três pessoas foram presas e meio quilo de drogas foram apreendidas.

Com ajuda das cães policiais, Alpha e Helo, as guarnições do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e da Delegacia de Repreensão ao Narcotráfico (Denarc) conseguiram apreender aproximadamente meio quilo de cloridrato de cocaína e alguns insumos utilizados na comercialização.

Três pessoas foram presas durante a ação, sendo conduzidas e apresentadas na Delegacia de Polícia Civil do bairro Tucumã.

