Com aumento de mortes violentas devido à guerra de facções, Secretaria de Justiça e Segurança Pública instala gabinete de crise

Noite violenta em Rio Branco tem execuções, tentativa de homicídio e carro incendiado – Foto: Iryá Rodrigues

Após uma noite violenta no sábado (26), a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre informou que instalou um gabinete de crise para acompanhar concentrar e desenvolver melhor os casos no estado. Entre as ocorrências de sábado, teve execuções, tentativas de homicídio e um carro incendiando na Baixada da Sobral. A Segurança Pública confirmou, na sexta-feira (25) que o estado acreano voltava a sofrer com ondas de violência devido à guerra de facções.

“Da análise sobre as últimas ocorrências de crimes violentos intencionais, foi possível extrair que eles ocorrem em razão do enfrentamento entre organizações criminosas, enquanto que outros exigem das Forças de Segurança um aprofundamento maior para uma conclusão efetiva sobre do que se tratam”, destaca a nota, assinada pela PM, Polícia Civil e Militar.

A nota diz que foram analisadas as ocorrências, juntamente com o setor de inteligência das polícias e o gabinete deve reunir melhor essas informações e traçar o que deve ser feito. “Com o apoio da Sejusp, estará fortalecendo o policiamento ostensivo nos bairros onde foram identificadas as maiores possibilidades de violência contra a vida. Como resultado da reunião foi também instituído um Gabinete de Crise para acompanhar, em tempo real, todos os fatos, e adotar providências por meio de recursos humanos e logísticos necessários para conter esses episódios de violência que assola o estado, neste momento”, destaca o documento assinado por Luciano Fonseca, comandante-geral da PM-AC; Henrique Maciel, diretor-geral da Polícia Civil; e Paulo Cézar Rocha dos Santos, secretário de Justiça e Segurança Pública.

Kennedy Rafael dos Santos, de 19 anos, foi morto a tiros. Populares informaram à polícia que a vítima estava de moto, quando foi “fechada” por um carro preto, ouviram cerca de 5 disparos e viram duas pessoas correndo para esse carro preto e saindo rapidamente do local. Uma moradora que se encontrava em frente onde ocorreu o homicídio foi atingida de raspão na região do quadril. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada ao Pronto-Socorro e o quadro é estável.

Outra execução foi registrada no bairro do Amapá, em Rio Branco. Um homem foi morto a tiros dentro de uma casa no Ramal do Pica-Pau. Ele foi identificado como Elismar de Souza Cunha, de 33 anos, mais conhecido como “Mazinho”.

Segundo a Polícia Militar, populares informaram que cinco pessoas fortemente armadas e trajando coletes balísticos estavam em um carro Hyundai de cor prata, com marcas de tiros na lataria.

Os criminosos entraram na casa, onde estavam três pessoas, entre elas Mazinho. Um dos homens fugiu pela mata, ficando apenas a vítima e o dono da casa. Os autores chegaram gritando que seriam policiais e Mazinho foi obrigado a deitar e foi morto com oito tiros. Segundo a polícia, a vítima havia chegado na casa na manhã de sexta-feira (25), onde passaria uns dias. Veja mais no G1 Acre