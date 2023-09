Colono morre ao ser atingido por galho de árvore durante derrubada ilegal na BR-317, na zona rural de Brasiléia

Promotor Tales Tranin participou das negociações com os presos durante rebelião em Rio Branco – Foto: Arquivo pessoal

O Ministério Público do Acre (MP-AC) apresentou uma denúncia contra o policial penal Waldimar Jardim de Araújo, que fez ataques homofóbicos nas redes sociais contra o promotor de Justiça Tales Fonseca Tranin, no dia 28 de julho. Ele foi denunciado pelos crimes de racismo e ameaça.

O promotor sofreu os ataques após sua participação nas negociações com os presos que se rebelaram no Presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro, nos dias 26 e 27 de julho.

Em uma postagem de um site local, que falava sobre a atuação do membro do MP-AC na mediação do conflito, o policial penal fez comentários homofóbicos e de ameaças de morte.

“Esse promotor afeminado tem de ser devolvido em um pacote na sede do MP. Porque o Acre merece um promotor sério e comprometido com o combate à criminalidade. Não se pode tratar como iguais quem afronta as leis, tenta matar operador de segurança e vem liderando o crime, as facções, usando como escudo e proteção do Estado”, diz parte dos ataques do servidor público.

A reportagem não conseguiu contato com o policial até última atualização desta matéria. A reportagem também entrou em contato com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) para saber se foi tomada alguma medida administrativa contra Araújo após o caso e aguarda resposta.

A denúncia, assinada pelo promotor de Justiça Abelardo Townes de Castro Júnior, destaca que o denunciado é acusado de fazer comentários discriminatórios relacionados à orientação sexual do promotor de Justiça, utilizando termos pejorativos e demonstrando preconceito. O MP-AC destacou que essas ações configuram crime de racismo.