Colono de 48 anos é encontrado morto com marcas de pauladas na cabeça na zona rural de Rodrigues Alves

PMAC – Em ocorrências distintas, os militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar prenderam um homem que conduzia um veículo roubado, no bairro Canaã, e prenderam outro indivíduo que traficava drogas junto com um menor, no bairro Capoeira.

No início da noite, a guarnição com informações de que um veículo roubado teria sido visto pelo sistema de cerco eletrônico transitando sentido Av. Amadeu Barbosa, localizaram e abordaram o carro na Av. Durval Camilo, no bairro Canaã. O condutor foi conduzido à Delegacia de Flagrantes pelo crime de receptação.

Pouco depois da meia noite, já na madrugada deste domingo, os policiais patrulhavam pelo bairro Capoeira, no acesso do Parque da Maternidade, quando visualizaram dois indivíduos transitando em uma motocicleta com o farol desligado. Durante a abordagem a dupla, que ainda tentou fuga, portava uma bolsa de “entregador” com 8 pacotes de skunk, a supermaconha, embaladas em plástico com o rótulo “ervas medicinais”.

A dupla, um homem de 20 anos e um menor de 17, tinha consigo uma quantidade de 750 reais, e mais um pacote da droga, envolta em papel filme. Eles também foram conduzidos à delegacia para responder por seus crimes.