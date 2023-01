Ciclista 26 anos morre após colidir contra uma caminhonete em uma ladeira da cidade Cruzeiro do Sul

A mulher da vítima e sogra do suspeito ainda ficou ferida enquanto tentava apartar a briga – Foto: Alexandre Lima / Arquivo pessoal

O suspeito de matar Silvestre Souza de Oliveira, de 46 anos, em Epitaciolândia se entregou na delegacia da cidade com um advogado. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, contudo, o caso foi repassado para uma equipe da Força Nacional.

Silvestre Oliveira foi morto a tiros na madrugada de domingo (8) no Ramal do Prata, que fica nas proximidades do país vizinho, Bolívia.

No domingo, o delegado Luís Tonini confirmou que a vítima morava com a sogra do suspeito. Eles trabalhavam em uma comunidade rural localizada na Bolívia quebrando castanhas.

Na noite de domingo, os dois teriam chegado bêbados da Bolívia e discutiram por questões de trabalho. Silvestre Oliveira já tinha trabalhado para o pai do suspeito e dizia que o pai dele não tinha pagado um trabalho. Por volta das 2h da madrugada, os dois voltaram a discutir, a vítima pegou de uma faca e o suspeito uma arma de fogo e atirou. Do G1 Acre