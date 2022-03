Carro que levava 400 kg de carne de boi que havia sido furtado, quebra e suspeitos do crime são presos

Um boi de aproximadamente 400 quilos foi furtado de uma propriedade na zona rural da cidade Mâncio Lima, no interior do Acre, nessa terça-feira (22), e depois de abatido. Enquanto fugiam com a carne do animal, o veículo acabou quebrando e os suspeitos abandonaram boi e veículo na estrada.

O delegado Obetâneo do Santos, que investiga o caso, disse que os envolvidos são dois jovens de 22 e 26 anos e um adolescente de 17. Ele disse ainda que os homens fugiram pela estrada a pé.

“Foi um furto e juntaram-se esses três indivíduos, abateram o animal lá no meio do campo e depois botaram esse animal dentro de um gol, o carro fez um percurso e logo à frente apresentou um problema mecânico. Um carro velho e por esse motivo os indivíduos que estavam com o boi furtado saíram caminhando pela estrada”, contou o delegado.

Santos disse que o dono do animal, que estava fazendo buscas e se deparou com o carro com a carne dentro, acionou a polícia, que foi até local, fez rondas na região e acabou localizando os suspeitos.

Na delegacia, os três permaneceram calados e não falaram nada sobre o furto. O crime não cabe fiança e os dois maiores ficaram presos e o menor apreendido.

“Não cabe fiança porque a pena é de quatro anos e teve concurso de agentes. Além disso, foram três indivíduos e o furto foi qualificado”, acrescentou. Eles devem passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (23). Por G1 Acre.

