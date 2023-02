Cadela farejadora acha 10 kg de folhas de coca e maconha em encomendas nos Correios do Acre

Com ajuda de uma cadela farejadora, a Polícia Civil apreendeu 10 quilos de folhas de coca e maconha dentro de embalagens que seriam enviadas pelos Correios de Rio Branco. O material foi achado entre as encomendas que estavam no pátio de despacho dos Correios.

As investigações iniciais apontam que o material seria enviado para Florianópolis, Uberlândia, Brasília, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Piauí. Ninguém foi preso.

Ainda segundo a Polícia Civil, as folhas de coca estavam escondidas em nove caixas. Em outra embalagem, as equipes acharam 348 gramas de maconha.

A cadela Gana, que compõe o Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil do estado, achou o material ilícito. As equipes dos Correios ajudaram na ação.

As investigações para descobrir quem tentava enviar a droga e quem receberia nos destinos devem ser feitas pela Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc). Por G1 Acre.

Cadela Gana farejou onde a droga estava escondida e ajudou na apreensão — Foto: Arquivo/Polícia Civil

