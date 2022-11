Cadeirante é flagrada com pacotes de cocaína nas partes íntimas quando tentava entrar no Complexo Prisional de Rio Branco

Homem é preso por desobediência e morre no banheiro de delegacia após ser liberado – Foto: Asscom / Polícia Civil

Valber Olimpio da Costa, de 24 anos, morreu dentro do banheiro da Delegacia de Flagrantes de Rio Branco (Defla), nessa sexta-feira (18). Ele tinha sido preso pela Polícia Militar do Acre por resistência e desobediência e, após ser ouvido e liberado, foi ao banheiro da recepção do local e caiu já desacordado.

Conforme a PM-AC, uma equipe de militares fazia patrulhamento no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco, quando viram o homem caminhando e, ao perceber a aproximação da viatura, ele começou a correr e largou uma mochila no caminho.

Foi feito o acompanhamento dele a pé e os policiais viram quando ele tirou uma arma de fogo da cintura, correu para as margens do rio e mergulhou. Ainda segundo a PM-AC, depois disso, o Costa foi capturado e informou que tinha jogado a arma no rio.

Já com os militares, ele reclamou de dores no peito e informou que tinha usado cocaína. Conforme a PM-AC, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e o suspeito foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, onde recebeu atendimento médico.

Após a liberação da unidade de saúde, ele foi conduzido para a Defla por resistência e desobediência. Ao g1, o delegado Pedro Paulo Buzolin informou que Costa assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desobediência e ele foi liberado.

“Depois de ser liberado, ele ficou pela frente da delegacia, entrou para usar o banheiro e faleceu lá dentro. O Samu foi até lá e constatou o óbito. O corpo foi encaminhado para o IML e deve sair um laudo com a confirmação da causa da morte. Como a morte aconteceu dentro do prédio da delegacia, a gente vai abrir procedimento [na Corregedoria] para não deixar qualquer dúvida. Mas, a princípio não tem nenhuma infração administrativa nem criminal. Foi uma morte natural ocorrida dentro de prédio público”, disse o delegado. Iryá Rodrigues, G1 Acre