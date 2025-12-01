Briga banal por carne de tatu termina em tragédia e expõe violência cotidiana na zona rural de Mâncio Lima

Discussão por caça termina em morte entre primos na zona rural de Mâncio Lima – Foto: Arquivo pessoal

Uma desavença aparentemente simples resultou em tragédia na Comunidade São Salvador, área rural de Mâncio Lima, na manhã de domingo (30). Dois primos, que passaram a noite ingerindo bebida alcoólica, começaram a discutir sobre quem ficaria com a carne de um tatu abatido no dia anterior. A discussão evoluiu rapidamente para agressões físicas e terminou em homicídio.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, Claudemir Cruz Vieira, de 26 anos, teria agredido o primo, Carlos César de Souza da Silva, de 24 anos, utilizando um pedaço de madeira. Os golpes atingiram braço, ombro e cabeça do suspeito, causando um corte profundo. Ferido, Carlos reagiu desferindo um golpe de faca na lateral esquerda do corpo de Claudemir, que não resistiu aos ferimentos e caiu já sem vida em frente a uma igreja próxima.

Após o crime, familiares e moradores da comunidade intervieram, conseguiram conter o suspeito e acionaram a PM. Carlos foi levado primeiramente ao Hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho para atendimento dos ferimentos provocados durante a briga e, em seguida, conduzido à delegacia, onde permaneceu preso. A faca usada no ataque não foi localizada.

Equipes do Instituto Médico Legal e da perícia técnica estiveram no local para realizar os procedimentos de remoção e análise. O corpo de Claudemir foi encaminhado ao hospital da região para ser liberado aos parentes. A Polícia Civil deve seguir investigando as circunstâncias e possíveis motivações adicionais para o crime.