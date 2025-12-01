Polícia
Briga banal por carne de tatu termina em tragédia e expõe violência cotidiana na zona rural de Mâncio Lima
Discussão por caça termina em morte entre primos na zona rural de Mâncio Lima – Foto: Arquivo pessoal
Uma desavença aparentemente simples resultou em tragédia na Comunidade São Salvador, área rural de Mâncio Lima, na manhã de domingo (30). Dois primos, que passaram a noite ingerindo bebida alcoólica, começaram a discutir sobre quem ficaria com a carne de um tatu abatido no dia anterior. A discussão evoluiu rapidamente para agressões físicas e terminou em homicídio.
De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, Claudemir Cruz Vieira, de 26 anos, teria agredido o primo, Carlos César de Souza da Silva, de 24 anos, utilizando um pedaço de madeira. Os golpes atingiram braço, ombro e cabeça do suspeito, causando um corte profundo. Ferido, Carlos reagiu desferindo um golpe de faca na lateral esquerda do corpo de Claudemir, que não resistiu aos ferimentos e caiu já sem vida em frente a uma igreja próxima.
Após o crime, familiares e moradores da comunidade intervieram, conseguiram conter o suspeito e acionaram a PM. Carlos foi levado primeiramente ao Hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho para atendimento dos ferimentos provocados durante a briga e, em seguida, conduzido à delegacia, onde permaneceu preso. A faca usada no ataque não foi localizada.
Equipes do Instituto Médico Legal e da perícia técnica estiveram no local para realizar os procedimentos de remoção e análise. O corpo de Claudemir foi encaminhado ao hospital da região para ser liberado aos parentes. A Polícia Civil deve seguir investigando as circunstâncias e possíveis motivações adicionais para o crime.
Violência sem controle: Jovem de 22 anos é morto após ser baleado por dupla encapuzada em Brasiléia
Mais um crime brutal expõe falhas na segurança pública de Brasiléia – Foto; Arquivo/ Familía
Um ataque violento registrado no início da noite deste domingo (30) terminou na morte do jovem Alisson Venicio Ribeiro Aquino, de 22 anos, em Brasiléia. O crime ocorreu na Rua Oscar Meia, no bairro Eldorado, nas proximidades de uma igreja, onde a vítima estava em um pequeno comércio no momento dos disparos.
De acordo com relatos de moradores, dois homens encapuzados chegaram ao local utilizando uma bicicleta e, sem qualquer tipo de diálogo, abriram fogo contra o jovem. Pelo menos três disparos foram efetuados, sendo que um deles atingiu o rosto de Alisson. Após os tiros, os criminosos fugiram rapidamente, sem deixar pistas.
Alisson ainda foi socorrido por populares e encaminhado ao hospital de Brasiléia. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito pouco tempo depois de dar entrada na unidade de saúde.
Ainda não há informações sobre a motivação do crime, e nenhum suspeito foi identificado até o momento. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas a dupla segue foragida. A Polícia Civil assumiu o caso e está reunindo depoimentos, imagens de câmeras e outras evidências para tentar esclarecer o homicídio.
