Boliviana de 34 anos morre após bater motocicleta em ônibus e ser arrastada na BR-317, em Epitaciolândia

Acidente foi registrado na BR-317, em Epitaciolândia. Um vídeo flagrou o momento em que a motociclista é arrastada pelo ônibus – Foto: Reprodução

A motociclista Dinny Valdivia Rojas, de 34 anos, natural da Bolívia, morreu após se envolver em um acidente com um ônibus escolar nessa sexta-feira (10), na BR-317, região do bairro Aeroporto, em Epitaciolândia, interior do Acre. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a motociclista é arrastada pelo ônibus.

Pelas imagens é possível ver que chovia no momento da colisão. O ônibus aparece andando na via e segundos depois a moto e a vítima surgem sendo arrastadas.

O comandante do 5° Batalhão da Polícia Militar do Acre, tenente Tales Rafael informou que no momento do acidente não tinha nenhum aluno no ônibus escolar.