Batalhão de Policiamento de trânsito apreendem uma arma de fogo, no bairro Floresta, em Rio Branco

Na noite desta terça-feira, 11 de julho, militares do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), da Polícia Militar, apreendeu entorpecentes na noite de terça-feira, 11, no bairro Universitário.

Em patrulhamento na região do Universitário lll, na invasão da estrada Dias Martins, os policiais avistaram um indivíduo em fundada suspeita. Ao realizar abordagem e em conversa com o suspeito, ele confessou estar comercializando entorpecentes no local.

Na ocasião, os policiais encontraram pequena quantidade de drogas, balança de precisão e material usado para embalar o entorpecente.

A guarnição policial encaminhou o indivíduo à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.