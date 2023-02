Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar divulga dados estatísticos referentes ao ano de 2022

Durante a reunião do Grupo Operacional de Comando e Controle do Estado do Acre, coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), da Polícia Militar do Acre (PMAC), divulgou os dados estatísticos referentes ao ano de 2022. Um dos focos da apresentação era o combate ao desmatamento em todo o Estado do Acre.

Um trabalho operacional alinhado aos avanços tecnológicos. Assim, podemos definir o emprego do policiamento ambiental do Estado do Acre na defesa do Meio Ambiente. Com uso de softwares modernos, que auxiliam no processo de georreferenciamento de imagens de satélite, aeronaves remotamente pilotadas (Drones) e também a implantação desde 2018 do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), em virtude de acordo de cooperação, assinado com Ministério Público do Acre (MPAC) e Poder Judiciário.

Com 1.370 atendimentos referentes aos crimes de desmatamento, as equipes policiais realizaram o flagrante de 101 pessoas; apreensão de 696 metros cúbicos de madeira; apreensão de 47 motosserras; 17 veículos/maquinários, maioria tratores; confeccão de 71 TCO’s, crimes de menor potencial ofensivo, com pena máxima de 02 anos; além de 312 visitas comunitárias a população das regiões rurais do Estado do Acre.

O Tenente-Coronel Kleison Albuquerque, comandante do BPA, destacou a importância das operações integradas, além do uso da tecnologia. “A Polícia Militar é a maior força do Estado empregada na defesa do Meio Ambiente. Atuamos em operações integradas, com órgãos federais e estaduais. Além disso, hoje conseguimos pegar o desmatamento em andamento, e assim prender os autores em flagrante, devido as imagens de satélite, além de possibilitar o emprego do policiamento de forma mais eficaz”, explicou o oficial.

Durante a reunião de planejamento e apresentação dos dados, os órgãos ambientais aproveitaram para alinhar suas atuações de forma integrada referente ao ano de 2023.

