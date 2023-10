Avião de pequeno porte cai próximo à pista do Aeroporto Internacional de Rio Branco e deixa 12 mortos

Um avião de pequeno porte caiu próximo do Aeroporto Internacional de Rio Branco, na manhã deste domingo (29). Há confirmação de pelo menos 12 tripulantes que foram a óbito, as vítimas seriam nove adulto uma criança, piloto e copiloto.

De acordo com informações do Centro de Operações Policiais Militares (Copom), o acidente aconteceu por volta das 6h30, e várias viaturas do Serviço de Atendimento Móvel em Urgência (SAMU) foram enviadas ao local, mas ao chegar só puderam atestar o óbito.

As autoridades presentes no local acionaram o Instituto Médico Legal – IML e solicitaram o envio de pelo menos 3 veículos do rabecão para recolher os corpos que na queda da aeronave, morreram carbonizados.

Mais informações a qualquer momento

Veja o vídeo: