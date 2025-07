Apreensão de drogas em 3 estados causa prejuízo de mais de R$ 20 milhões ao crime organizado

Articulação da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento ao Narcotráfico retirou quase 1 tonelada de substâncias ilegais das mãos de quadrilha – Foto: Asssessoria PF

A articulação entre os departamentos de narcóticos das Polícias Civis do Amazonas (AM), do Ceará (CE) e do Pará (PA) resultou em três operações e a apreensão de 988 quilos de drogas, causando um prejuízo estimado em R$ 20 milhões às organizações criminosas.

As ações, que ocorreram em 4, 9 e 10 de julho, foram apoiadas pela Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento ao Narcotráfico (Renarc). A rede responde à Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

As três operações integram a estratégia nacional de integração entre unidades especializadas das Polícias Civis. O diretor da Diopi, Rodney da Silva, explica que o uso conjunto de inteligência policial, a investigação e o compartilhamento ágil de informações permitiram a desarticulação de uma rota interestadual de tráfico de drogas, que utilizava eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos como forma de ocultação.

“Os resultados reafirmam o papel da Renarc no enfrentamento qualificado ao narcotráfico, ampliando o impacto das ações policiais sobre o crime organizado”, ressalta Rodney da Silva.

Ação no Amazonas

Em 4 de julho, a Polícia Civil do Amazonas, por meio do Denarc, desarticulou uma organização criminosa que utilizava a capital amazonense como ponto de distribuição de drogas para outras regiões do País. Após oito meses de investigações, foram apreendidos 607 quilos de skunk. O material estava escondido em dezenas de fritadeiras elétricas, prontas para serem enviadas ao Ceará e Pará. Dois suspeitos foram presos em flagrante.

Segundo o diretor do Denarc, no Amazonas, delegado Rodrigo Torres, foram identificados três imóveis que estavam sendo utilizados como depósito, embalagem e base logística do grupo criminoso. “A apreensão ocorreu quando o carregamento seria enviado por transportadora. As duas pessoas presas eram os principais responsáveis pela contabilidade e distribuição da droga.”

Ação no Pará

Em 9 de julho, a Polícia Civil do Pará, por meio do Denarc e do Núcleo de Inteligência Policial, apreendeu, no porto de Belém, 152 quilos de skunk. A substância estava escondida em 38 fritadeiras elétricas, acondicionadas em um caminhão-baú a bordo da embarcação Valentina XIV, vinda de Manaus. A droga tinha como destino Natal (RN).

“Essa operação foi possível graças à cooperação direta do Denarc do Amazonas, que repassou informações precisas sobre a logística da quadrilha. O entorpecente foi localizado com base em inteligência e monitoramento, desde a origem até o porto”, informa o diretor do Denarc, da Polícia Civil do Pará, delegado Davi Cordeiro.

Ação no Ceará

A Polícia Civil do Ceará localizou, em 10 de julho, no bairro Parangaba, na capital Fortaleza, uma carga de 213 quilos de skunk e 16 quilos de cocaína, guardadas em gabinetes de computadores. A droga tinha sido enviada do Amazonas ao Ceará e estava em posse de um homem de 34 anos, preso em flagrante por tráfico de drogas.

O titular da Delegacia de Narcóticos da Polícia Civil do Ceará, delegado Paulo Renato, destaca que a integração interestadual foi essencial para interceptar o carregamento e prender o envolvido. “Essa modalidade de ocultação em equipamentos de informática é uma tentativa de driblar a fiscalização, mas já está mapeada pelas forças de segurança.” (Gov)